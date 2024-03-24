Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Gece yarısına kadar sürecek

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir için fırtına uyarısında bulundu. Açıklamada, "Rüzgarın; yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir il genelinde güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Beklenen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara (Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar ile soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

GECE YARISINA KADAR SÜRECEK

Fırtınanın yarın saat 05.00'da başlayıp, aynı gün saat 23.00'ten itibaren etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor. Fırtınanın oluşturabileceği deniz ulaşımında aksama gibi olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: DHA