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Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Gece yarısına kadar sürecek

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İzmir ve Ege Denizi'nde yarından itibaren fırtına beklendiği, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiği duyuruldu.

Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Gece yarısına kadar sürecek mask
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Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir için fırtına uyarısında bulundu. Açıklamada, "Rüzgarın; yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir il genelinde güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Beklenen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara (Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar ile soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

GECE YARISINA KADAR SÜRECEK

Fırtınanın yarın saat 05.00'da başlayıp, aynı gün saat 23.00'ten itibaren etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor. Fırtınanın oluşturabileceği deniz ulaşımında aksama gibi olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: DHA

# meteoroloji, GÜN, Deniz

24 Mar 2024 - 16:28 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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