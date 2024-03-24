Şoke eden hırsızlık! Önce eve girdi ardında arkadaşının adına...

İftar için arkadaşına giden Şenol Duman'a (40) ait eve, ev sahibinin sakladığı anahtarı bularak giren S.A., 5 adet burma bilezik, 2 adet geniş bilezik, 2 adet çocuk bileziği, 1 adet künye, 1 adet kolye, 200 euro ve 30 Ekim 2024 tarihli 75 bin TL'lik senet çaldı. 600 bin TL değerinde altın, para ve senet çalan şüpheli, ardından evin kapısını kilitleyip, anahtarı yerine koydu.
600 BİN TL DEĞERİNDE ALTIN, PARA VE SENET ÇALDI
Eve gelince durumu fark eden Şenol Duman'ın ihbarı sonrası Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Şüphelinin Duman'ın komşusu S.A. olduğu belirlendi. S.A. gözaltına alındı. S.A.'nın altınları kuyumcuda bozdurduğu, arkadaşı R.D.'nin üzerine 400 bin TL değerinde araç aldığı, kalan para ile de döviz aldığı tespit edildi. 'Konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'hırsızlık' suçlarından hakkında soruşturma başlatılan S.A., emniyetteki ifadesinde; komşusunun evden çıktığında anahtarı sakladığı yeri gördüğünü, bunun üzerine anahtarı alıp, eve girdiğini söylediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.