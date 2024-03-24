Acun Ilıcalı, Fenerbahçe başkanlığına açık kapı bıraktı

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un yaklaşan başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını açıklamasına ve ileriki yıllarda kendisinin muhtemel Fenerbahçe başkanlığı adaylığına ilişkin Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı konuştu.
343 Digital YouTube kanalına konuk olan Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şöyle:
"İngiltere'de hakem hata yaptığı zaman art niyet aranmıyor, bizim hakem hatalarımızda art niyet aranıyor. Güven bitmiş. İnanç ve güven bitince kaos çıkar.
Son maça bakarsak Trabzonspor seyircisi tek agresif seyirci değil. Eğer maç 60'ıncı dakikada tatil olsaydı bugün konuşulan konular olmayacaktı. Tansiyonun yükseldiği bir ortamda hakem devam diyor.
Zamanını, parasını Fenerbahçe'ye harcayan biri. Fenerbahçe'ye daha faydalı olacağını düşünüyorum. Başkanımın arkasındayım. Ali Koç'u kalmaya ikna etmek için elimden gelen her şeyi yaparım.
Şartlar onu gerektirirse, öyle bir şey olursa 'Fenerbahçe Başkanı olmam' diyemem."
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.