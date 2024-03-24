24 Mar 2024 - 15:48- Magazin G:

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe başkanlığına açık kapı bıraktı

ABONE OL Google News Sayfamız

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve kendisinin ilerleyen yıllarda olası adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe başkanlığına açık kapı bıraktı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Fenerbahçe'de  başkan Ali Koç'un yaklaşan başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını açıklamasına ve ileriki yıllarda kendisinin muhtemel Fenerbahçe başkanlığı adaylığına ilişkin Hull City'nin sahibi  Acun Ilıcalı konuştu.

343 Digital YouTube kanalına konuk olan Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şöyle:

"İngiltere'de hakem hata yaptığı zaman art niyet aranmıyor, bizim hakem hatalarımızda art niyet aranıyor. Güven bitmiş. İnanç ve güven bitince kaos çıkar. 

Son maça bakarsak Trabzonspor seyircisi tek agresif seyirci değil. Eğer maç 60'ıncı dakikada tatil olsaydı bugün konuşulan konular olmayacaktı. Tansiyonun yükseldiği bir ortamda hakem devam diyor.

Zamanını, parasını Fenerbahçe'ye harcayan biri. Fenerbahçe'ye daha faydalı olacağını düşünüyorum.  Başkanımın arkasındayım. Ali Koç'u kalmaya ikna etmek için elimden gelen her şeyi yaparım.

Şartlar onu gerektirirse, öyle bir şey olursa 'Fenerbahçe Başkanı olmam' diyemem."

Kaynak: Haber Merkezi

# Gelen, Bir, başkan, Son, devam, ACUN

24 Mar 2024 - 15:48 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Survivor'da büyük olay: Eşi, Yunus Emre'yi tek kalemde sildi mask
Survivor'da büyük olay: Eşi, Yunus Emre'yi tek kalemde sildi
Gönül Yazar'dan gönüllere su serpen açıklama: Merak etmeyin gayet iyiyim mask
Gönül Yazar'dan gönüllere su serpen açıklama: Merak etmeyin gayet iyiyim
Yargı'nın oyuncusu Naşit Özcan boşandı! mask
Yargı'nın oyuncusu Naşit Özcan boşandı!
Yasmin Erbil'den babası Mehmet Ali Erbil'e flaş Yiğit yanıtı! 'Beni gıcık etmeye çalışıyor' mask
Yasmin Erbil'den babası Mehmet Ali Erbil'e flaş Yiğit yanıtı! 'Beni gıcık etmeye çalışıyor'
'Taş Bebek' Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı mask
'Taş Bebek' Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı
Survivor'da Yunus Emre - Aleyna krizi! Karısı da dahil oldu... mask
Survivor'da Yunus Emre - Aleyna krizi! Karısı da dahil oldu...
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber