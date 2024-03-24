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Seçim Özel'in konuğu Adem Murat Yücel

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Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, yarın akşam bir kez daha Dim TV Seçim Özel'in canlı yayın konuğu olacak ve çarpıcı açıklamalar yapacak

Seçim Özel'in konuğu Adem Murat Yücel mask
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ALANYA Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, yarın akşam saat 20.00'de bir kez daha Dim TV Seçim Özel'in konuğu olacak. Yücel, canlı yayında Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı ve DİM Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Yeni Alanya Genel Yayın Müdürü Ferit Kesen ile Dim TV Ana Haber Spikeri Gülser Yiğit’in sorularını yanıtlayacak. Canlı yayında, "Alanya Belediye Başkanlığı’nda neler yaptı? Yapamadığı neler var? Yeni dönemde hedefleri nelerdir? Alanya’nın beklentilerini biliyor mu?” gibi önemli sorular ile daha fazlasını yanıtlayacak. Dim TV Seçim Özel'e, Dim TV izleyicileri de sorularıyla katılabilecekler. İzleyicilerimiz, Dim TV'nin 0542 513 17 55 numaralı WhatsApp İletişim Hattı'na sorularını iletebilecekler.

Kaynak: Haber Merkezi

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24 Mar 2024 - 15:40 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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