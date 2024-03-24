Bahçe giren hayvanlar yüzünden taşlar ve sopalarla birbirlerine saldırdılar

Akraba iki aile arasında bahçeye giren hayvanlar nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada A.İ.,R.İ.,A.K.,S.K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi aldıkları taş ve sopa darbeleriyle yaralandı.

5 KİŞİ YARALANDI

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri de köyde güvenlik önlemi alırken, mahalleye giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanmaya başladı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu olayda mahallede jandarmanın önlemi sürüyor. (DHA)

Kaynak: DHA