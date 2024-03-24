Bahçe giren hayvanlar yüzünden taşlar ve sopalarla birbirlerine saldırdılar

Akraba iki aile arasında bahçeye giren hayvanlar nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada A.İ.,R.İ.,A.K.,S.K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi aldıkları taş ve sopa darbeleriyle yaralandı.
5 KİŞİ YARALANDI
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri de köyde güvenlik önlemi alırken, mahalleye giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanmaya başladı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu olayda mahallede jandarmanın önlemi sürüyor. (DHA)
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.