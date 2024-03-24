- Asayiş

Bahçe giren hayvanlar yüzünden taşlar ve sopalarla birbirlerine saldırdılar

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Diyarbakır'da akraba iki aile arasında bahçeye giren hayvanlar nedeniyle çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı. Mahallede jandarma ekipleri önlem alırken, giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanıyor.

Bahçe giren hayvanlar yüzünden taşlar ve sopalarla birbirlerine saldırdılar mask
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Akraba iki aile arasında bahçeye giren hayvanlar nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada A.İ.,R.İ.,A.K.,S.K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi aldıkları taş ve sopa darbeleriyle yaralandı.

5 KİŞİ YARALANDI

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri de köyde güvenlik önlemi alırken, mahalleye giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanmaya başladı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu olayda mahallede jandarmanın önlemi sürüyor. (DHA)

Kaynak: DHA
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24 Mar 2024 - 15:34 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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