Julide Kural, Kadir İnanır'ın son durumunu açıkladı

Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili 23 yıldır birlikte yaşadığı eşi Julide Kural sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kural açıklamasında, "Kamuoyunun bilgisine; Hepimizin çok sevdiği Kadir İnanır 24 Mart Pazar sabahı saat 09.30 sularında rahatsızlanmış ve hızlıca en yakın sağlık kuruluşu olan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştır.
Hızlıca yapılan tetkiklerde beyin damarında pıhtı tespit edilmiş olup, hekim ve sağlık çalışanlarının olağanüstü emeği, ilgisi ve çabasıyla müdahale edilerek pıhtı temizlenmiştir. Şu an yoğun bakımda tedavisi devam eden Kadir İnanır'ın durumu stabildir. Benim ve sizlerin de bildiği gibi Kadir İnanır güçlüdür ve bu süreci de hepimizin desteğiyle atlatacaktır. Tüm halkımızdan ricam Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili; yalnızca doktorlarının ve benim yapacağım açıklamaların dikkate alınmasıdır. Sağlık durumu hakkında düzenli bilgilendirme yapacağım' dedi.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.