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Julide Kural, Kadir İnanır'ın son durumunu açıkladı

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İstanbul Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Türk sinemasının ünlü ismi Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili İnanır'ın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. İnanır'ın 23 yıldır birlikte yaşadığı Julide Kural tarafından yapılan açıklamada, tedavinin yoğun bakımda devam ettiği belirtildi.

Julide Kural, Kadir İnanır'ın son durumunu açıkladı mask
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Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili 23 yıldır birlikte yaşadığı eşi Julide Kural sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kural açıklamasında, "Kamuoyunun bilgisine; Hepimizin çok sevdiği Kadir İnanır 24 Mart Pazar sabahı saat 09.30 sularında rahatsızlanmış ve hızlıca en yakın sağlık kuruluşu olan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştır.

Hızlıca yapılan tetkiklerde beyin damarında pıhtı tespit edilmiş olup, hekim ve sağlık çalışanlarının olağanüstü emeği, ilgisi ve çabasıyla müdahale edilerek pıhtı temizlenmiştir. Şu an yoğun bakımda tedavisi devam eden Kadir İnanır'ın durumu stabildir. Benim ve sizlerin de bildiği gibi Kadir İnanır güçlüdür ve bu süreci de hepimizin desteğiyle atlatacaktır. Tüm halkımızdan ricam Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili; yalnızca doktorlarının ve benim yapacağım açıklamaların dikkate alınmasıdır. Sağlık durumu hakkında düzenli bilgilendirme yapacağım' dedi.

Kaynak: DHA

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24 Mar 2024 - 15:27 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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