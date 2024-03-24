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Adem Murat Yücel’in büyük yürüyüşü başladı

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Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel’in büyük yürüyüşü başladı. Cumhur İttifakı Adayı Yücel’in, Damlataş 100. Yıl Atatürk Parkı önünden saat 14.30’da başlayan yürüyüşü İskele’de miting ile tamamlanacak

Adem Murat Yücel’in büyük yürüyüşü başladı mask
Adem Murat Yücel’in büyük yürüyüşü başladı
Adem Murat Yücel’in büyük yürüyüşü başladı
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CUMHUR İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel; 2014 ve 2019 yıllarında Alanya Belediye Başkanlığı seçim zaferlerinden önce gerçekleştirdiği; muhteşem bir coşku ve on binlerce vatandaşın katılımı ile gerçekleştirilen Büyük Yürüyüşü, bugün de gerçekleştiriliyor. Büyük Yürüyüş; ‘Alanya Geleceğine Yürüyor’ sloganı ile saat 14.30’da Damlataş 100. Yıl Atatürk Parkı önünden başladı. Yürüyüşe binlerce Alanya halkı katıldı. Yürüyüş İskele Şelale önünde gerçekleşecek miting ile sona erecek. Adem Murat Yücel, şelale önündeki alanda toplanan kalabalığa hitap edecek.
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Kaynak: Haber Merkezi
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24 Mar 2024 - 14:47 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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