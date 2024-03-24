Adem Murat Yücel’in büyük yürüyüşü başladı

CUMHUR İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel; 2014 ve 2019 yıllarında Alanya Belediye Başkanlığı seçim zaferlerinden önce gerçekleştirdiği; muhteşem bir coşku ve on binlerce vatandaşın katılımı ile gerçekleştirilen Büyük Yürüyüşü, bugün de gerçekleştiriliyor. Büyük Yürüyüş; ‘Alanya Geleceğine Yürüyor’ sloganı ile saat 14.30’da Damlataş 100. Yıl Atatürk Parkı önünden başladı. Yürüyüşe binlerce Alanya halkı katıldı. Yürüyüş İskele Şelale önünde gerçekleşecek miting ile sona erecek. Adem Murat Yücel, şelale önündeki alanda toplanan kalabalığa hitap edecek.
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Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.