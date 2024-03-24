- Asayiş

Restorana silahlı saldırı: 1 ölü

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İstanbul Avcılar'da adres sorarak restorana gelen 2 kişi iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Bu sırada restoran önünde bulunan 1 kişi açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı kurtarılamadı. Polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Restorana silahlı saldırı: 1 ölü mask
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Sabaha karşı 05:00 sıralarında meydana gelen olayda kırmızı renkli bir otomobille tezgah kuran pazarcıların yanına gelerek "Buralarda içkili bir restoran varmış, nerede?" diye soran 2 kişi restoran önünde ateş açtı. Açılan ateş sırasında kapıda duran Muhammet Subaşı yüzüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Saldırganlar geldikleri otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı.

KURŞUN YÜZÜNE İSABET ETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Avcılar’daki özel bir hastaneye kaldırılan Muhammet Subaşı (25) kurtarılamadı.Ekiplerin incelemesinde olay yerinde 6 boş kovan bulundu. Saldırganların yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. 

'PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİLER'

Görgü tanığı bir pazarcı "Kırmızı bir otomobil geldi. Bana 'Burada müzikhol varmış' diye sordu. 'Şurası' dedim. Sonra gitti durdu, döndü, bir baktım peş peşe ateş edip kaçtılar. 2 kişiydiler biri önde diğeri yanında. Camlar yarı açık, filmliydi. Çocuk var diye korktuk" diye konuştu. 

Kaynak: DHA

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24 Mar 2024 - 14:36 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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