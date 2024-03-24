Akıl almaz hırsızlık! 4 dakikada her şeyi çaldılar

Büfeye giren yüzleri kapalı 2 kişi, kasada bulunan paraları, sigaraları ve dizüstü bilgisayarı çaldı. Sabah iş yerine gelen Bilal Ekin, kapının açık olduğunu gördü. Güvenlik kameralarından hırsızlığı fark eden Ekin, durumu polise bildirdi. Bilal Ekin, şüphelilerin 4 dakika içerisinde alabildikleri her şeyi aldıklarını belirterek, “Laptop, 10 bin liraya yakın nakit para, 10 bin liraya yakın tütün mamulü ve sigara çalmışlar" dedi.

Kaynak: DHA