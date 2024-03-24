- Asayiş

Akıl almaz hırsızlık! 4 dakikada her şeyi çaldılar

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Batman'da yüzleri maskeli 2 kişinin büfeden hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Büfe sahibi Bilal Ekin, “4 dakikada alabilecekleri her şeyi çalmışlar. Laptop, 10 bin liraya yakın nakit para, 10 bin liraya yakın tütün mamulü ve sigara çalmışlar" dedi

29 hırsızlık olayına 11 tutuklanma mask
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Büfeye giren yüzleri kapalı 2 kişi, kasada bulunan paraları, sigaraları ve dizüstü bilgisayarı çaldı. Sabah iş yerine gelen Bilal Ekin, kapının açık olduğunu gördü. Güvenlik kameralarından hırsızlığı fark eden Ekin, durumu polise bildirdi. Bilal Ekin, şüphelilerin 4 dakika içerisinde alabildikleri her şeyi aldıklarını belirterek, “Laptop, 10 bin liraya yakın nakit para, 10 bin liraya yakın tütün mamulü ve sigara çalmışlar" dedi.

Kaynak: DHA
# Gelen, kişi

24 Mar 2024 - 13:58 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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