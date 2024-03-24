İstinat duvarı evinin üzerine çöktü; ölümle burun buruna geldi

Kaba inşaatı yeni tamamlanan 16 katlı apartmanın istinat duvarı, gecekondunun üzerine çöktü. Olay öncesi gecekonduda bulunan Ramazan Dağ, evin tavanında duyduğu sesler nedeniyle dışarıya çıkarak kurtuldu. Dağ'ın yaşadığı evde eşyalar kullanılamaz hale gelirken, bahçesindeki kulübede beslediği 3 köpek yavrusu ve kuşları istinat duvarının altında kalıp öldü.

'40 KERE MÜRACAATTA BULUNDUM'

Dağ, daha önce Mamak Belediyesi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) olayla ilgili şikayette bulunduğunu belirterek, "40 sefer Mamak Belediyesi'ne müracaatta bulundum. Buraya gelen yapı denetimdeki insanlar bir şey olmaz buraya, 'biz garanti veririz' dediler. Ben içinde öyle oturdum. İçindeydim, kıl payı kurtuldum. Evim üstüme uçarken kaçtım. Altında bir sürü köpek yavrularım, kuşlarım var. Canımı zor kurtardım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA