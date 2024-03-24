- Asayiş

İstinat duvarı evinin üzerine çöktü; ölümle burun buruna geldi

ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara'da kaba inşaatı tamamlanan bir apartmanın istinat duvarı, gecekondunun üzerine çöktü.

İstinat duvarı evinin üzerine çöktü; ölümle burun buruna geldi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kaba inşaatı yeni tamamlanan 16 katlı apartmanın istinat duvarı, gecekondunun üzerine çöktü. Olay öncesi gecekonduda bulunan Ramazan Dağ, evin tavanında duyduğu sesler nedeniyle dışarıya çıkarak kurtuldu. Dağ'ın yaşadığı evde eşyalar kullanılamaz hale gelirken, bahçesindeki kulübede beslediği 3 köpek yavrusu ve kuşları istinat duvarının altında kalıp öldü.

'40 KERE MÜRACAATTA BULUNDUM'

Dağ, daha önce Mamak Belediyesi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) olayla ilgili şikayette bulunduğunu belirterek, "40 sefer Mamak Belediyesi'ne müracaatta bulundum. Buraya gelen yapı denetimdeki insanlar bir şey olmaz buraya, 'biz garanti veririz' dediler. Ben içinde öyle oturdum. İçindeydim, kıl payı kurtuldum. Evim üstüme uçarken kaçtım. Altında bir sürü köpek yavrularım, kuşlarım var. Canımı zor kurtardım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

# ilgili, Bir, Gelen, garanti, var

24 Mar 2024 - 13:16 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

6 ilde eş zamanlı 'Kalkan-16' operasyonu mask
6 ilde eş zamanlı 'Kalkan-16' operasyonu
Antalya'da feci kaza! Kaza yapan kamyonet kanala uçtu mask
Antalya'da feci kaza! Kaza yapan kamyonet kanala uçtu
Eşini takip eden koca korkunç gerçekle yüzleşti mask
Eşini takip eden koca korkunç gerçekle yüzleşti
Yolda yürürken ölümle burun buruna geldi mask
Yolda yürürken ölümle burun buruna geldi
Feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı mask
Feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı
Sır ölüm! Başından vurulmuş halde bulundu mask
Sır ölüm! Başından vurulmuş halde bulundu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber