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Survivor'da Aleyna krizi yuva mı yıkıyor: Yunus Emre'nin eşinden çok ağır tepki! Sildi...

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Aleyna ve Yunus Emre'nin samimi görüntüleri sık sık gündeme geliyor. "Aleyna'dan uzak dur" diyen eş Beria Özden bu duruma dayanamadı. Kısa süre önce bebeğini kaybeden Yunus Emre'nin eşi kocasını sosyal medyada sildi.

Survivor'da Aleyna krizi yuva mı yıkıyor: Yunus Emre'nin eşinden çok ağır tepki! Sildi... mask
Survivor'da Aleyna krizi yuva mı yıkıyor: Yunus Emre'nin eşinden çok ağır tepki! Sildi...
Survivor'da Aleyna krizi yuva mı yıkıyor: Yunus Emre'nin eşinden çok ağır tepki! Sildi...
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Survivor 2024'te Aleyna ve Yunus Emre'nin samimi halleri gündemden düşmüyor. Öyle ki Yunus Emre'nin eşi Beria Özden bu durumdan rahatsız olmuş ve kocasına "Aleyna'dan uzak dur" demişti.

Ancak Yunus Emre bu uyarılara pek kulak asmadı. Yunus Emre eleme potasına giren Aleyna'ya konseyde oldukça samimi davrandı. Dalga geçti, omzuna dokundu, desteğini esirgemedi. Bu durum eşini ise kızdırdı.

Beria Özden, Yunus Emre ve Aleyna samimiyetinin öne çıktığı yeni bölüm sonrasında profilinden hem eşi ile olan fotoğrafını hem de eşinin baş harflerini kaldırdı.
# yunus emre, Survivor

24 Mar 2024 - 13:01 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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