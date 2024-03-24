Survivor'da Aleyna krizi yuva mı yıkıyor: Yunus Emre'nin eşinden çok ağır tepki! Sildi...

Survivor 2024'te Aleyna ve Yunus Emre'nin samimi halleri gündemden düşmüyor. Öyle ki Yunus Emre'nin eşi Beria Özden bu durumdan rahatsız olmuş ve kocasına "Aleyna'dan uzak dur" demişti.
Ancak Yunus Emre bu uyarılara pek kulak asmadı. Yunus Emre eleme potasına giren Aleyna'ya konseyde oldukça samimi davrandı. Dalga geçti, omzuna dokundu, desteğini esirgemedi. Bu durum eşini ise kızdırdı.
Beria Özden, Yunus Emre ve Aleyna samimiyetinin öne çıktığı yeni bölüm sonrasında profilinden hem eşi ile olan fotoğrafını hem de eşinin baş harflerini kaldırdı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.