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Kızılcık Şerbeti'nde öpüşme krizi: Fatih ve Doğa'nın ilişkisi...

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Kızılcık Şerbeti'nde Fatih ve Doğa'nın yaşadığı ilişkinin paralelinde bu rollere hayat veren Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu'nun aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkilinin ayrıldıktan sonra ise sette öpüşme krizi yaşadığı konuşuluyordu. Güngör bu konudaki göndermesiyle dikkat çekti.

Kızılcık Şerbeti'nde öpüşme krizi: Fatih ve Doğa'nın ilişkisi... mask
Kızılcık Şerbeti'nde öpüşme krizi: Fatih ve Doğa'nın ilişkisi...
Kızılcık Şerbeti'nde öpüşme krizi: Fatih ve Doğa'nın ilişkisi...
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Kızılcık Şerbeti'nde Fatih ve Doğa'ya hayat veren Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu'nun arasında aşk olduğu iddia edilmişti. Ancak ikilinin ilişkisi iddialara göre kısa sürmüştü.

Kızılcık Şerbeti'nde öpüşme krizi: Fatih ve Doğa'nın ilişkisi...

Ayrılığın ardından, eski aşıkların sette bir öpüşme krizi yaşadığı da dedikodular arasındaydı. Bu dedikodular gündemdeyken dizide Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek bir röportajında "Sevgiliyken dünyanın en büyük âşıkları gibi davranıp ayrılınca sonra düşman kesilenler oluyor. 'Ben bu rolü oynamam' diye yapımcıya kadar arayanlar oluyor..." deyince Doğukan Güngör de bu paylaşımı beğenmişti.

Kızılcık Şerbeti'nde öpüşme krizi: Fatih ve Doğa'nın ilişkisi...


Geçtiğimiz günlerde Kafamdakiler adlı YouTube programına konuk olan Doğukan Güngör öpüşme göndermesiyle gündeme geldi.


"KAMERADA ÖPÜŞMÜYOR"
Köpeğini öpmeye çalışırken başarılı olmayan Güngör, "Bak normalde öpüşüyorduk şimdi öpmüyor" dedi. Mehtap Algül de "Kamerada öpüşmüyor" diyerek gönderme yaptı.

Kızılcık Şerbeti'nde öpüşme krizi: Fatih ve Doğa'nın ilişkisi...



Doğukan Güngör ise "Kamerada öpüşmüyor mu? Var benim öyle bildiklerim!" sözleriyle gündeme bomba gibi düştü.

Kaynak: Haber Merkezi

# sonra, Bir, fatih, var

24 Mar 2024 - 12:58 - Magazin

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