Kızılcık Şerbeti'nde öpüşme krizi: Fatih ve Doğa'nın ilişkisi...

Kızılcık Şerbeti'nde Fatih ve Doğa'ya hayat veren Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu'nun arasında aşk olduğu iddia edilmişti. Ancak ikilinin ilişkisi iddialara göre kısa sürmüştü.

Ayrılığın ardından, eski aşıkların sette bir öpüşme krizi yaşadığı da dedikodular arasındaydı. Bu dedikodular gündemdeyken dizide Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek bir röportajında "Sevgiliyken dünyanın en büyük âşıkları gibi davranıp ayrılınca sonra düşman kesilenler oluyor. 'Ben bu rolü oynamam' diye yapımcıya kadar arayanlar oluyor..." deyince Doğukan Güngör de bu paylaşımı beğenmişti.



Geçtiğimiz günlerde Kafamdakiler adlı YouTube programına konuk olan Doğukan Güngör öpüşme göndermesiyle gündeme geldi.



"KAMERADA ÖPÜŞMÜYOR"

Köpeğini öpmeye çalışırken başarılı olmayan Güngör, "Bak normalde öpüşüyorduk şimdi öpmüyor" dedi. Mehtap Algül de "Kamerada öpüşmüyor" diyerek gönderme yaptı.





Doğukan Güngör ise "Kamerada öpüşmüyor mu? Var benim öyle bildiklerim!" sözleriyle gündeme bomba gibi düştü.

Kaynak: Haber Merkezi