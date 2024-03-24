Özçelik: Alanya’da karanlık köşe kalmayacak

‘BİRLEŞ Alanya’ çağrısıyla yola çıkan CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, ekibiyle birlikte saha çalışmalarını Cuma Pazarı bölgesindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek sürdürdü. Çift yönlü gerçekleştirilen ziyaret turunda işletmelere bol kazanç ve hayırlı işler temennisinde bulunan Özçelik, alışveriş yapan vatandaşların sorunlarını dinledi. Ziyaret turu esnasında, oyun oynayan çocuklar Özçelik’in etrafına toplandı. Özçelik, Gençlik Kolları Üyeleri tarafından dağıtılan not defterlerine kalp çizerek imzaladı ve çocuklara vererek, “Bu imzalı kâğıtlarla gelin, hediyeleriniz hazır” dedi. Sevgi gösterisinde bulunan çocuklar, Başkan Adayı ile fotoğraf çektirdi. Bir kız çocuğu ise, “Annem ve babam oylarını size verecekmiş Başkanım” diyerek, Özçelik’le çak yaptı. Özçelik ile ziyaret anısına fotoğraf çektiren bir esnaf da, “ Sosyal medya hesabımda fotoğrafını paylaşacağım ilk ve tek siyasetçi sizsiniz Başkanım” dedi ve cep telefonuyla çekilen fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Alışveriş yapan bir annenin, “Akşamları çocuklarımızı parklara götüremiyoruz. Görünümleri karanlık ve korku verici” sözleri ile dert yanması üzerine CHP Adayı, “Alanya’mızda karanlık, kuytu köşe kalmayacak. Kentimizi içeriden başlayıp, dışarıya doğru akıp giden aydınlık, pırıl pırıl bir şehir haline getireceğiz” diye konuştu. Özçelik, caddede karşılaştığı ve Filistin’den Alanya’ya iş dolayısıyla geldiğini anlatan bir iş insanıyla da güncel olaylara ilişkin İngilizce sohbet etti.

SOSYAL ADALETİ SAĞLAYACAĞIZ



Ziyaretleriyle ilgili açıklamalar yapan Osman Tarık Özçelik, göreve geldiklerinde Alanya Belediyesi olarak, sosyal demokrat belediyecilik ve çağdaş kent vizyonuyla ilgili ilkelere bağlı kalarak çalışacaklarını kaydetti. Sosyal adaleti sağlayan bir belediye olacaklarını belirten Özçelik, “Şehrimizde yoksul, engelli ve yaşlılar başta olmak üzere tüm dezavantajlı vatandaşlarımıza, insan onuruna uygun bir biçimde sosyal yardım ve pozitif ayrımcılık yapılmasını destekleyeceğiz. Herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu, sosyal yardımların adaletle dağıtıldığı bir Alanya taahhüt ediyoruz. Hayata geçireceğimiz sosyal projelerle Alanya’mızı daha adil bir şehir haline getirmenin sözünü veriyoruz. Parklarımızı ve yeşil alanlarımızı artırarak, şehrimizi çocuklarımızın doğayla iç içe büyüdüğü bir kent haline geleceğiz.” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi