Kimse ikna olmadı. Görüntülerin yapay zeka olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü

Galler Prensesi Kate Middleton'ın aylar sonra ortaya çıkan ilk görüntüsü sosyal medyayı ikna etmedi. Görüntünün yapay zekâyla üretilmiş olabileceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.
YAPAY ZEKA İLE HAZIRLANDIĞI İDDİA EDİLDİ
Middleton, ocak ayında geçirdiği karın ameliyatı sonrası vücudunda kanser varlığını keşfettiğini ve kendisinin şu anda önleyici kemoterapi gördüğünü duyurdu. Prenses Kate Middleton, sosyal medya hesabından paylaşılan videoda sağlık durumunu kamuoyu ile kendisi paylaştı.
KİMSE İKNA OLMADI
Fakat bu videoya kamuoyunun büyük çoğunluğu iddia olmadı ve görüntülerin yapay zekayla hazırlandığı iddia edildi. Pek çok kişi ise bu iddiayı destekledi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.