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Kimse ikna olmadı. Görüntülerin yapay zeka olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü

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Galler Prensesi Kate Middleton uzun süre kamuoyu karşısına çıkamamasının ardından çektiği videoyla kanser olduğunu açıkladı. Ancak videonun kimse gerçek olduğuna inanmadı. Sosyal medyada ortaya atılan yapay zeka teorisi ise gündeme bomba gibi düştü

Kimse ikna olmadı. Görüntülerin yapay zeka olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü mask
Kimse ikna olmadı. Görüntülerin yapay zeka olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü
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Galler Prensesi Kate Middleton'ın aylar sonra ortaya çıkan ilk görüntüsü sosyal medyayı ikna etmedi. Görüntünün yapay zekâyla üretilmiş olabileceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. 

YAPAY ZEKA İLE HAZIRLANDIĞI İDDİA EDİLDİ
 

Middleton, ocak ayında geçirdiği karın ameliyatı sonrası vücudunda kanser varlığını keşfettiğini ve kendisinin şu anda önleyici kemoterapi gördüğünü duyurdu. Prenses Kate Middleton, sosyal medya hesabından paylaşılan videoda sağlık durumunu kamuoyu ile kendisi paylaştı. 

KİMSE İKNA OLMADI

Fakat bu videoya kamuoyunun büyük çoğunluğu iddia olmadı ve görüntülerin yapay zekayla hazırlandığı iddia edildi. Pek çok kişi ise bu iddiayı destekledi. 

Kimse ikna olmadı. Görüntülerin yapay zeka olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü

Kaynak: Haber Merkezi
# Sosyal, sonra, kişi, sağlık, Ocak

24 Mar 2024 - 12:28 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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