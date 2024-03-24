24 Mar 2024 - 12:14- Asayiş G:

Eğlence mekanında kanlı gece: Taciz iddiası sonrası atıldığı mekana silahıyla geldi ve...

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İzmir'in Bornova ilçesinde, H.U., bir kadını taciz ettiği iddiasıyla çıkarıldığı eğlence merkezine silahla yeniden gelip, çıkan kavgada 1 çalışanı silahla yaraladı.

Eğlence mekanında kanlı gece: Taciz iddiası sonrası atıldığı mekana silahıyla geldi ve... mask
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H.U. eğlence mekanında bir kadını taciz ettiği iddiasıyla çalışanlar tarafından dışarı çıkarıldı. H.U., bir süre sonra tabancayla mekanın önüne geldi. İş yeri çalışanları ile arbede sırasında H.U.'nun silahı ateş aldı.

SİLAHIYLA KURŞUN YAĞDIRDI

K.A. bacağından yaralanırken, H.U. olay yerinden kaçtı. Silah sesleri üzerine kısa süreli panik yaşanırken, çevredeki eğlence mekanları da boşaltıldı. K.A., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli kısa sürede tabancası ile yakalandı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.(DHA)

Kaynak: DHA
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24 Mar 2024 - 12:14 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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