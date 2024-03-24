Son dakika! Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Usta oyuncu Kadir İnanır bu sabah İstanbul Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İnme geçiren İnanır'ın bilinci kapalı olduğu öğrenildi.
Çekilecek beyin tomografisi ve MR t sonucuna göre tedavi uygulanacak.
3 YIL ÖNCE BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ
20 Kasım 2021'de de Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan Kadir İnanır hastaneye kaldırılmıştı. Beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alınmıştı. Serviste takibi süren İnanır, 21 Kasım'da ise beyin kanaması geçirince ameliyat edilmişti.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.