Alanya'nın Efeleri galibiyetle bitirdi 2-3

BRAND Group Alanya Belediyespor, Axa Sigorta Efeler Ligi 26. haftasında İzmir ekibi Arkasspor'a konuk oldu. Tarihinde ilk kez yer aldığı Efeler Ligi'nde bu sezon etkileyici bir performans ortaya koyarak zirveyi zorlayan kırmızı beyazlı ekip, Arkasspor'u 3-2'lik skorla mağlup ederek ligi galibiyetle tamamladı. Maçta ilk set ev sahibi ekibin 25-17 üstünlüğü ile geçildi. İkinci sette hata yapmayan Brand Group Alanya Belediyespor, 19-25'lik skorla tabelayı 1-1'e getirdi. Alanya'nın Efeleri üçüncü sette de rakibine üstünlük kurdu ve 17-25'lik set galibiyeti ile skoru 1-2 yaptı. Ev sahibi Arkasspor dördüncü sette 25-22'lik skorla maçta durumu 2-2'ye getirse de, Brand Group Alanya Belediyespor beşinci sette rakibine şans tanımadı ve seti 11-15, maçı da 2-3 kazanmasını bildi. Ligde 43 puana ulaşarak puan cetvelinde 5. sıradaki yerini koruyan kırmızı beyazlı takım, play-off maçlarını da garantilemeyi başardı. Cemali AYDINOĞLU
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.