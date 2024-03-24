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Alanya'nın Efeleri galibiyetle bitirdi 2-3

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AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun son maçını Arkasspor ile deplasmanda oynayan Brand Group Alanya Belediyespor, sahadan 3-2'lik zaferle ayrılarak ligi galibiyetle tamamladı

Alanya'nın Efeleri galibiyetle bitirdi 2-3 mask
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BRAND Group Alanya Belediyespor, Axa Sigorta Efeler Ligi 26. haftasında İzmir ekibi Arkasspor'a konuk oldu. Tarihinde ilk kez yer aldığı Efeler Ligi'nde bu sezon etkileyici bir performans ortaya koyarak zirveyi zorlayan kırmızı beyazlı ekip, Arkasspor'u 3-2'lik skorla mağlup ederek ligi galibiyetle tamamladı. Maçta ilk set ev sahibi ekibin 25-17 üstünlüğü ile geçildi. İkinci sette hata yapmayan Brand Group Alanya Belediyespor, 19-25'lik skorla tabelayı 1-1'e getirdi. Alanya'nın Efeleri üçüncü sette de rakibine üstünlük kurdu ve 17-25'lik set galibiyeti ile skoru 1-2 yaptı. Ev sahibi Arkasspor dördüncü sette 25-22'lik skorla maçta durumu 2-2'ye getirse de, Brand Group Alanya Belediyespor beşinci sette rakibine şans tanımadı ve seti 11-15, maçı da 2-3 kazanmasını bildi. Ligde 43 puana ulaşarak puan cetvelinde 5. sıradaki yerini koruyan kırmızı beyazlı takım, play-off maçlarını da garantilemeyi başardı. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Haber Merkezi

# Yer, Bir, Alanya

24 Mar 2024 - 12:05 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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