Zamlı maaş promosyonları nasıl alınacak? Ödemeler 28 Mart'ta başlıyor

En son Kasım 2022'de güncellenen promosyonda yeni kararla kamu bankalarında en düşük yüzde 166.7, en yüksek promosyon tutarında yüzde 140 artış gerçekleştirildi. Başvurular yarından itibaren başlıyor. Ödemeler ise 28 Mart'ta hesaplara yatırılacak.

Kamu bankalarının aldığı bu karar sonrasında da özel bankalardan da benzer bir reaksiyon hatta daha önceki dönemde olduğu gibi daha da yüksek bir miktarda tutar belirlemeleri bekleniyor. Şu ana kadar herhangi bir özel bankadan açıklama gelmedi.

ZAMLI PROMOSYON ALMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Peki kamu bankalarının zamlı promosyon tutarlarından yararlanmak için nasıl bir yol izlemek gerekiyor?

Eğer mevcut kamu bankası müşterisiyseniz zamlı promosyon tutarı talebinde bulunabiliyorsunuz. Mevcut taahhüt süreniz ve önceki dönem aldığınız promosyon tutarı zamlı promosyon tutarından düşülerek kalan tutar hesabınıza aktarılır. Örneğin 5 bin lira promosyon aldıysanız aradan 16 ay geçtiği için (5000/36) x 20 = 2.777 TL (Taahhüt süresi 36 olduğu için 36-16=20) mevcut zamlı promosyondan düşülerek hesaba aktarılır.

Bankayı değiştirmek isteyen emekliler de aynı şekilde taahhütten kalan ödemeyi bankaya yaparak maaş blokesini kaldırıp taşıma işlemi gerçekleştirebilirler.

Kaynak: Haber Merkezi