Alanya'nın gururu İspanya'da zirvede!

ALANYA'DA doğup büyüyen başarılı milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) İspanya'da yapılan ikinci ayağının ilk yarışını birinci olarak tamamladı. Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, yarışın ilk 10 turunda tempo yükselten Bulega'nın lastiklerinin "bitmesiyle" farkı kapatırken, son turda ise öne geçen Toprak damalı bayrağı ilk sırada geçti. 2024 WSBK İspanya etabında superpole ve ikinci yarış, bugün yapılacak. Toprak Razgatlıoğlu’nun mücadele edeceği superpole yarışı TSİ 13.00, ikinci yarış ise TSİ 16.00'da start alacak. Spor SERVİSİ

Kaynak: Haber Merkezi