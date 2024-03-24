47 köy yolunda kar engeli

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından, akşam saatlerinde Kars’ta kar yağışı başladı. Yağışla birlikte merkeze bağlı 2, Akyaka’ya bağlı 3, Arpaçay’a bağlı 10, Digor’a bağlı 11, Kağızman'a bağlı 2, Sarıkamış'a bağlı 6, Selim’e bağlı 7 ve Susuz’a bağlı 6 olmak üzere toplam 47 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları yeniden açmak için çalışma başlattı. Kar ve tipi nedeniyle Şirinköy-Türkmeşen grup köy yolunda 4 araç mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Digor Özel İdaresi ekipleri araçları ve içerisindekileri kurtardı.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.