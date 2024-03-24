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47 köy yolunda kar engeli

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Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Kent genelinde 47 köy yolu kar yağışı ve tipiden kapandı.

47 köy yolunda kar engeli mask
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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından, akşam saatlerinde Kars’ta kar yağışı başladı. Yağışla birlikte merkeze bağlı 2, Akyaka’ya bağlı 3, Arpaçay’a bağlı 10, Digor’a bağlı 11, Kağızman'a bağlı 2, Sarıkamış'a bağlı 6, Selim’e bağlı 7 ve Susuz’a bağlı 6 olmak üzere toplam 47 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları yeniden açmak için çalışma başlattı.  Kar ve tipi nedeniyle Şirinköy-Türkmeşen grup köy yolunda 4 araç mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Digor Özel İdaresi ekipleri araçları ve içerisindekileri kurtardı.

Kaynak: DHA
# araç, meteoroloji, başladı, çalışma

24 Mar 2024 - 10:46 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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