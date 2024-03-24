Şüpheli ölüm! Halı silkelerken balkondan düşerek hayatını kaybetti

Özel bir şirket için evden çalışan Korcan Özbay(33), odasının camından halı silkeledi. Bu sırada dengesini kaybeden Özbay, beton zemine düştü. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Özbay, yapılan tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin yapılan incelemede, Özbay'ın yüksekten düşerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, binanın önünde detaylı inceleme yaptı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

NİŞANLI VE AİLESİYLE YAŞADIĞI ÖĞRENİLDİ

Özbay’ın babası Abdullah Seyfettin Özbay, oğlu ve yaşlı annesiyle birlikte yaşadıklarını, olayın gerçekleştiği gün, saat 14.30 civarında evde olduklarını belirtti. Oğlunun odasında bulunduğunu ifade eden baba Özbay, daha sonra polislerden oğlunun balkondan düştüğünü öğrendiğini aktardı. Özbay, oğlunun herhangi bir psikolojik sorunu olmadığını ve nişanlı olduğunu dile getirdi.

Kaynak: DHA