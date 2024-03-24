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Survivor'da büyük olay: Eşi, Yunus Emre'yi tek kalemde sildi

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Survivor All Star'a Aleyna ve Yunus Emre arasındaki yakınlaşmalar damga vurmaya devam ediyor. Bu yakınlaşmalardan rahatsız olan Yunus Emre'nin eşi 'Aleyna'dan uzak dur' demişti. Eşinin kendisini dinlemediğini gören Beria Özden tek kalemde sildi.

Survivor'da büyük olay: Eşi, Yunus Emre'yi tek kalemde sildi mask
Survivor'da büyük olay: Eşi, Yunus Emre'yi tek kalemde sildi
Survivor'da büyük olay: Eşi, Yunus Emre'yi tek kalemde sildi
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Survivor All Star'da Aleyna ve Yunus Emre yakınlaşmaları gündem olmaya devam ediyor. Yakınlaşmalardan rahatsız olan Yunus Emre'nin eşi Beria Özden kocasına "Aleyna'dan uzak dur" demişti.
Ancak Yunus Emre bu uyarılara pek ciddiye almadı. Yunus Emre eleme potasına giren Aleyna'ya konseyde oldukça samimi davrandı. Dalga geçti, omzuna dokundu, desteğini esirgemedi. Bu duruma eşinin vereceği tepki merak konusu olmuştu.

TEK KALEMDE SİLDİ

Beria Özden, Yunus Emre ve Aleyna samimiyetinin yaşandığı yeni bölüm sonrasında profilinden hem eşi ile olan fotoğrafını hem de eşinin baş harflerini kaldırdı. Beria Özden'in Instagram profilinde eşi Yunus Emre'nin baş harfleri yazıyordu, Özden o yazıyı da sildi.

Survivor'da büyük olay: Eşi, Yunus Emre'yi tek kalemde sildi

Survivor'da büyük olay: Eşi, Yunus Emre'yi tek kalemde sildi

Kaynak: Haber Merkezi
# Yunus, devam, Survivor, Aleyna, yunus emre

24 Mar 2024 - 10:06 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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