Survivor'da büyük olay: Eşi, Yunus Emre'yi tek kalemde sildi

Survivor All Star'da Aleyna ve Yunus Emre yakınlaşmaları gündem olmaya devam ediyor. Yakınlaşmalardan rahatsız olan Yunus Emre'nin eşi Beria Özden kocasına "Aleyna'dan uzak dur" demişti.

Ancak Yunus Emre bu uyarılara pek ciddiye almadı. Yunus Emre eleme potasına giren Aleyna'ya konseyde oldukça samimi davrandı. Dalga geçti, omzuna dokundu, desteğini esirgemedi. Bu duruma eşinin vereceği tepki merak konusu olmuştu.





TEK KALEMDE SİLDİ





Beria Özden, Yunus Emre ve Aleyna samimiyetinin yaşandığı yeni bölüm sonrasında profilinden hem eşi ile olan fotoğrafını hem de eşinin baş harflerini kaldırdı. Beria Özden'in Instagram profilinde eşi Yunus Emre'nin baş harfleri yazıyordu, Özden o yazıyı da sildi.

Kaynak: Haber Merkezi