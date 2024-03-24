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6 ilde eş zamanlı 'Kalkan-16' operasyonu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla ve Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen 'Kalkan-16' operasyonlarında 173 düzensiz göçmen ile 19 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu.

6 ilde eş zamanlı 'Kalkan-16' operasyonu mask
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla ve Bursa merkezli 6 ilde Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik düzenlenen 'KALKAN-16' operasyonlarında; 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 173 düzensiz göçmen yakalandı. Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Muğla merkezli İstanbul, İzmir, Mersin ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda; 15 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 7'si tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

'MUĞLA VE BURSA MERKEZLİ İSTANBUL, İZMİR, MERSİN VE GAZİANTEP İLLERİNDE DÜZENLENDİ'

Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik 6 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda; 4 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı ve haklarında adli işlemler başlatıldı. Operasyonlar sonucu; çok miktarda Türk Lirası ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımızın personelini tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi. 

Kaynak: DHA

# devam, mersin, Bursa, Sosyal

24 Mar 2024 - 10:02 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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