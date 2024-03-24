- Asayiş

Antalya'da feci kaza! Kaza yapan kamyonet kanala uçtu

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Antalya Kepez'de hafif ticari araç ile çarpışan kamyonet kanala uçtu. Kazada, 2 sürücü ve 1 yolcu yaralandı.

Antalya'da feci kaza! Kaza yapan kamyonet kanala uçtu mask
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Sokak üzerinde seyir halinde olan Murat Özyer kontrolündeki kamyonet ile kavşaktan aksi istikamete giden Taner Arseven kontrolündeki hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmasının etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet, cadde üzerindeki kanala uçtu.

KANALA UÇTU

Kazada hafif ticari aracın sürücü Taner Arseven, kanala uçan kamyonetin sürücüsü Murat Özyer ve yanında yolcu olarak bulunan Musa Koçan yaralandı. Yaralılar bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırılırken polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışmaları sürüyor. 

Kaynak: DHA
# ilgili, Polis, araç

24 Mar 2024 - 09:47 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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