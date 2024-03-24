Antalya'da feci kaza! Kaza yapan kamyonet kanala uçtu

Sokak üzerinde seyir halinde olan Murat Özyer kontrolündeki kamyonet ile kavşaktan aksi istikamete giden Taner Arseven kontrolündeki hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmasının etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet, cadde üzerindeki kanala uçtu.

KANALA UÇTU

Kazada hafif ticari aracın sürücü Taner Arseven, kanala uçan kamyonetin sürücüsü Murat Özyer ve yanında yolcu olarak bulunan Musa Koçan yaralandı. Yaralılar bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırılırken polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA