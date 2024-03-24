Antalya'da feci kaza! Kaza yapan kamyonet kanala uçtu

Sokak üzerinde seyir halinde olan Murat Özyer kontrolündeki kamyonet ile kavşaktan aksi istikamete giden Taner Arseven kontrolündeki hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmasının etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet, cadde üzerindeki kanala uçtu.
KANALA UÇTU
Kazada hafif ticari aracın sürücü Taner Arseven, kanala uçan kamyonetin sürücüsü Murat Özyer ve yanında yolcu olarak bulunan Musa Koçan yaralandı. Yaralılar bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırılırken polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.