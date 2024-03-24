Meteoroloji'den kar uyarısı: Kış geri geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bilgisi paylaşıldı. Soğuk havanın etkili olmasının yanında kar ve sağanak yağışın yağması bekleniyor.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde batı kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bölgedeki vatandaşların dikkatli olmalarının altı çizildi.

Kaynak: Haber Merkezi