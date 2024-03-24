Meteoroloji'den kar uyarısı: Kış geri geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bilgisi paylaşıldı. Soğuk havanın etkili olmasının yanında kar ve sağanak yağışın yağması bekleniyor.
ÇIĞ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde batı kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bölgedeki vatandaşların dikkatli olmalarının altı çizildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.