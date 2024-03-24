Son dakika deprem: 7 şiddetinde sallandı

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Papua Yeni Gine'de deprem meydana geldiğini açıkladı. Doğu Sepik eyaletine bağlı Ambunti kasabasının 23 kilometre kuzeydoğusu merkez üssü olan depremin büyülüğü 7 olarak aktarıldı. Deprem yerin 64 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.

Kaynak: Haber Merkezi