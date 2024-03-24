Son dakika deprem: 7 şiddetinde sallandı

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Papua Yeni Gine'de deprem meydana geldiğini açıkladı. Doğu Sepik eyaletine bağlı Ambunti kasabasının 23 kilometre kuzeydoğusu merkez üssü olan depremin büyülüğü 7 olarak aktarıldı. Deprem yerin 64 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.