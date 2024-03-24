24 Mar 2024 - 08:49- Dünya G:

Son dakika deprem: 7 şiddetinde sallandı

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Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can veya mal kaybı olmadı

Son dakika deprem: 7 şiddetinde sallandı mask
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Papua Yeni Gine'de deprem meydana geldiğini açıkladı. Doğu Sepik eyaletine bağlı Ambunti kasabasının 23 kilometre kuzeydoğusu merkez üssü olan depremin büyülüğü 7 olarak aktarıldı. Deprem yerin 64 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı yaşanmadı. 

Kaynak: Haber Merkezi
# merkez, deprem

24 Mar 2024 - 08:49 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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