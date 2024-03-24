Araç sahipleri üst üste zamlarla zor zamanlar yaşıyor. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarında tabelayı etkilemeyi sürdürüyor. Bu seferki değişiklik ise sürücüleri sevindirdi.Motorin grubuna ise bu gece yarısı itibarıyla 1 liralık indirim geldi.
Son olarak 21 Mart'ta benzine 1 lira 50 kuruş, motorine ise 1 lira 30 kuruş, 22 Mart'ta da LPG'ye 50 kuruş zam gelmişti. Üst üste zamlardan sonra indirim gelmesi sürücüleri sevindirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.