24 Mar 2024 - 08:32- Ekonomi G:

Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta gece yarısı indirimi geldi

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Brent petrol ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak motorine gece yarısı 1 lira indirim geldi.

Akaryakıt indirimleri pompaya ne zaman yansıyacak? mask
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Araç sahipleri üst üste zamlarla zor zamanlar yaşıyor. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarında tabelayı etkilemeyi sürdürüyor. Bu seferki değişiklik ise sürücüleri sevindirdi.Motorin grubuna ise bu gece yarısı itibarıyla 1 liralık indirim geldi.

Son olarak 21 Mart'ta benzine 1 lira 50 kuruş, motorine ise 1 lira 30 kuruş, 22 Mart'ta da LPG'ye 50 kuruş zam gelmişti. Üst üste zamlardan sonra indirim gelmesi sürücüleri sevindirdi.

Kaynak: Haber Merkezi
# Mart, Son, araç, sonra

24 Mar 2024 - 08:32 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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