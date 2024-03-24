Eşini takip eden koca korkunç gerçekle yüzleşti

Pamukkale ilçesinde otel sahibi olduğu öğrenilen M.G., kendisini aldattığını iddia ettiği eşi Ümmü G.’yi takip etti. Eşi Ümmü G.'yi parkta eski çalışanı Mehmet Y. ile görence yanlarına gitti, tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.G., yanında getirdiği tabancayla eşi Ümmü G. ile Mehmet Y.'yi kurşun yağmuruna tuttu. Tabancadan çıkan kurşunlar Ümmü G.'nin karın boşluğuna, Mehmet Y.'nin ise boğazına ve başına isabet etti. M.G. olay yerinden uzaklaşırken, Ümmü G. ile Mehmet Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
TESLİM OLDU
Ümmü G. ile Mehmet Y. yoğun bakın ünitesinde tedaviye alınırken, M.G. ise bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.