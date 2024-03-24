- Asayiş

Eşini takip eden koca korkunç gerçekle yüzleşti

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, otel sahibi M.G. (50), kendisini aldattığını düşündüğü eşi Ümmü G.'yi (48) takip ederek parkta, eski çalışanı Mehmet Y. (28) ile gördü. M.G., çıkan tartışmada eşi Ümmü G. ile Mehmet Y.'yi tabancayla vurdu.

Eşini takip eden koca korkunç gerçekle yüzleşti mask
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Pamukkale ilçesinde otel sahibi olduğu öğrenilen M.G., kendisini aldattığını iddia ettiği eşi Ümmü G.’yi takip etti. Eşi Ümmü G.'yi parkta eski çalışanı Mehmet Y. ile görence yanlarına gitti, tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.G., yanında getirdiği tabancayla eşi Ümmü G. ile Mehmet Y.'yi kurşun yağmuruna tuttu. Tabancadan çıkan kurşunlar Ümmü G.'nin karın boşluğuna, Mehmet Y.'nin ise boğazına ve başına isabet etti. M.G. olay yerinden uzaklaşırken, Ümmü G. ile Mehmet Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

TESLİM OLDU

Ümmü G. ile Mehmet Y. yoğun bakın ünitesinde tedaviye alınırken, M.G. ise bir süre sonra  polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

Kaynak: DHA
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24 Mar 2024 - 08:22 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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