Yolda yürürken ölümle burun buruna geldi

Yusuf K. (23) yönetimindeki motosiklet, dönüş yapan sürücü Tasin K. (53) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kaldırıma da çarpan motosikletteki sürücü ve arkasındaki arkadaşı Kerman T. (24) havalanarak metrelerce sürüklenirken, yol kenarında yürüyen bir kadın ise şans eseri kurtuldu.

METRELERCE SÜRÜKLENDİLER

Kazada, motosikletteki 2 kişi ile otomobildeki yolcu Libas K. (51) ve Yemenhanım K. (61), yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA