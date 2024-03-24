24 Mar 2024 - 07:48- Magazin G:

Gönül Yazar'dan gönüllere su serpen açıklama: Merak etmeyin gayet iyiyim

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87 yaşındaki usta sanatçı Gönül Yazar'ın hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. Yazar'dan konuyla ilgili açıklama gelerek herkesin içini rahatlattı.

Gönül Yazar'dan gönüllere su serpen açıklama: Merak etmeyin gayet iyiyim mask
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"Taş Bebek" lakaplı  ünlü sanatçı  Gönül Yazar'ın bacağına pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Sanatçı ise konuya sosyal medya hesabından açıklık getirdi ve bu olayın 4-5 ay önce yaşandığını şu an gayet iyi olduğunu söylediği açıklaması şu şekilde:

"Bu olay 4-5 ay önce yaşandı. Evimdeyim, iyiyim. Pıhtı çoktan dağıldı. Çok iyiyim merak etmeyin lütfen. Arkadaşa anlattım o yeni sanmış. Kabahati yok. Doktorlar 6 ay sonra gel görelim dedi" 

Kaynak: Haber Merkezi
# Sosyal, Gönül Yazar, pıhtı, sonra

24 Mar 2024 - 07:48 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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