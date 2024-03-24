Gönül Yazar'dan gönüllere su serpen açıklama: Merak etmeyin gayet iyiyim

"Taş Bebek" lakaplı ünlü sanatçı Gönül Yazar'ın bacağına pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Sanatçı ise konuya sosyal medya hesabından açıklık getirdi ve bu olayın 4-5 ay önce yaşandığını şu an gayet iyi olduğunu söylediği açıklaması şu şekilde:

"Bu olay 4-5 ay önce yaşandı. Evimdeyim, iyiyim. Pıhtı çoktan dağıldı. Çok iyiyim merak etmeyin lütfen. Arkadaşa anlattım o yeni sanmış. Kabahati yok. Doktorlar 6 ay sonra gel görelim dedi"

Kaynak: Haber Merkezi