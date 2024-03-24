Gönül Yazar'dan gönüllere su serpen açıklama: Merak etmeyin gayet iyiyim

"Taş Bebek" lakaplı ünlü sanatçı Gönül Yazar'ın bacağına pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Sanatçı ise konuya sosyal medya hesabından açıklık getirdi ve bu olayın 4-5 ay önce yaşandığını şu an gayet iyi olduğunu söylediği açıklaması şu şekilde:
"Bu olay 4-5 ay önce yaşandı. Evimdeyim, iyiyim. Pıhtı çoktan dağıldı. Çok iyiyim merak etmeyin lütfen. Arkadaşa anlattım o yeni sanmış. Kabahati yok. Doktorlar 6 ay sonra gel görelim dedi"
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.