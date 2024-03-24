Feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Seyir halinde olan sürücü Faruk B. (37) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen sürücü Davut T. (34) yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller metrelerce savruldu. Kazada sürücüler ile otomobildeki Samet Ö. (17), Elif B. (18), Hanife B.(30), Kübra Nisa B. (2) ve Kerem B. (4), yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA