- Asayiş

Feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı

ABONE OL Google News Sayfamız

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Seyir halinde olan sürücü Faruk B. (37) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen sürücü Davut T. (34) yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller metrelerce savruldu. Kazada sürücüler ile otomobildeki Samet Ö. (17), Elif B. (18), Hanife B.(30), Kübra Nisa B. (2) ve Kerem B. (4), yaralandı.  Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Kaynak: DHA
# Otomobil, Gelen

24 Mar 2024 - 07:42 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı mask
Kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
İki otomobilin feci kazası; takla atarak durabildi mask
İki otomobilin feci kazası; takla atarak durabildi
Korkunç kaza! Bina ile istinat duvarı arasına düştü mask
Korkunç kaza! Bina ile istinat duvarı arasına düştü
Hayvana şiddet bitmiyordu! 6 yavru kediyi farklı katlara... mask
Hayvana şiddet bitmiyordu! 6 yavru kediyi farklı katlara...
Şok kaza! Ünlü şarkıcı belediye otobüsünün altında kaldı mask
Şok kaza! Ünlü şarkıcı belediye otobüsünün altında kaldı
Eylem Tok Amerika'da nasıl geçiniyor? Ne yaptığı bulundu! aylığı tam 320.000 TL mask
Eylem Tok Amerika'da nasıl geçiniyor? Ne yaptığı bulundu! aylığı tam 320.000 TL
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber