- Asayiş

Sır ölüm! Başından vurulmuş halde bulundu

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Bursa'da yakınlarının iftara gelmeyince şüphelendiği Latif Aydoğan (28), ailesine ait meyve bahçesinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Sır ölüm! Başından vurulmuş halde bulundu mask
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Latif Aydoğan, akşam saatlerinde Kanalboyu Caddesi’nde bulunan ailesine ait meyve bahçesine gideceğini söyleyerek otomobille evden ayrıldı. İftar saatlerinde Aydoğan’dan haber alamayan ailesi durumdan şüphelenip, meyve bahçesine gitti. Ağaçların arasında otomobili görerek bahçeye giren ailesi aracın dışında Latif Aydoğan’ı başından silahla vurulmuş halde hareketsiz yatarken buldu.Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Latif Aydoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
# ilgili, Soruşturma

24 Mar 2024 - 07:39 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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