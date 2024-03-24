- Asayiş

Tartıştığı kadına sokak ortasında yumruk ve tekmelerle saldırdı

ABONE OL Google News Sayfamız

İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını sokak ortasında darbetti.

Tartıştığı kadına sokak ortasında yumruk ve tekmelerle saldırdı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Yol kenarına park eden otomobilin yanında bulunan biri kadın, 2'si erkek 3 kişi bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Bağırışmaların ardından, erkeklerden biri kadına yumruk ve tekmeler atarak darbetmeye başladı.

KADIN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bu sırada sinir krizi geçiren kadın, otomobile defalarca yumruk attı. Diğer erkek, kavga eden kişileri ayırmaya çalışırken, kadın yere düştü. 

Kaynak: DHA
# Bir, başladı, Kadın, kişi

24 Mar 2024 - 07:17 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Tartıştığı kadına sokak ortasında yumruk ve tekmelerle saldırdı mask
Tartıştığı kadına sokak ortasında yumruk ve tekmelerle saldırdı
Alanya'da korkunç olay! Seradan düşüp hayatını kaybetti mask
Alanya'da korkunç olay! Seradan düşüp hayatını kaybetti
Kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı mask
Kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
İki otomobilin feci kazası; takla atarak durabildi mask
İki otomobilin feci kazası; takla atarak durabildi
Korkunç kaza! Bina ile istinat duvarı arasına düştü mask
Korkunç kaza! Bina ile istinat duvarı arasına düştü
Hayvana şiddet bitmiyordu! 6 yavru kediyi farklı katlara... mask
Hayvana şiddet bitmiyordu! 6 yavru kediyi farklı katlara...
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber