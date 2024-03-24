Tartıştığı kadına sokak ortasında yumruk ve tekmelerle saldırdı

Yol kenarına park eden otomobilin yanında bulunan biri kadın, 2'si erkek 3 kişi bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Bağırışmaların ardından, erkeklerden biri kadına yumruk ve tekmeler atarak darbetmeye başladı.
KADIN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Bu sırada sinir krizi geçiren kadın, otomobile defalarca yumruk attı. Diğer erkek, kavga eden kişileri ayırmaya çalışırken, kadın yere düştü.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.