Tartıştığı kadına sokak ortasında yumruk ve tekmelerle saldırdı

Yol kenarına park eden otomobilin yanında bulunan biri kadın, 2'si erkek 3 kişi bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Bağırışmaların ardından, erkeklerden biri kadına yumruk ve tekmeler atarak darbetmeye başladı.

KADIN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bu sırada sinir krizi geçiren kadın, otomobile defalarca yumruk attı. Diğer erkek, kavga eden kişileri ayırmaya çalışırken, kadın yere düştü.

Kaynak: DHA