- Gündem

Ramazan Bayramı yaklaşırken bilet fiyatlarına zam geldi

ABONE OL Google News Sayfamız

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bilet fiyatlarında ve otogarlarda hareketlilik başladı. Bilet fiyatları iki katına çıktı.

Ramazan Bayramı yaklaşırken bilet fiyatlarına zam geldi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Otobüs firmaları kışın rekabet etmek için fiyatları aşağıya çekmişti ama bayram öncesi işler yine değişti. Talep artınca fiyatlar yine yükselişe geçti.

AKARYAKIT FİYATLARI DA ETKİLİ

Bayram öncesi otobüs fiyatlarına talep artınca indirimli fiyatlar birden normale döndü, yetmezmiş gibi bir de zam geldi. Bilet fiyatlarına akaryakıta gelen zam de etkili oldu.

İKİ KATINDAN SATILACAK

Otobüs firmaları, talep yokken firma rekabet edebilmek için bir indirim uygulamış ancak bilet fiyatları normale dönecek hatta iki katından satılacak.

"REKABETTEN DOLAYI BİR İNDİRİM YAPIYORLAR"

Tüm Otobüsçüler Federasyon Başkanı Mustafa Yıldırım, "Rekabet fiyatları yüzde 100 gibi gözüküyor ama öyle değil. İzmir'in normal fiyatı 850 TL, şu anda 650 TL uygulanıyor, bayramda 1050 TL'ye kadar çıkıyor. Ulaştırma Bakanlığı'na bildirdiğimiz fiyat 1100 TL ama siz şuan 700 TL'ye bilet kesiyorsunuz Trabzon'a. Bayramda 1400 TL olarak uygulanacak. Dolayısıyla 300 TL zam yaptığınızda ne oluyor, yüzde 100'e denk geliyor. Kış aylarında firmalarımız rekabetten dolayı yüzde 30'a yakın bir indirim yapıyorlar" dedi.

Kaynak: MYNET

# zam, otobüs, bilet, Gelen, Bir, yüzde

23 Mar 2024 - 23:28 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Moskova saldırısını düzenleyen teröristin şok itirafları: "5 bin 400 dolar verdiler" mask
Moskova saldırısını düzenleyen teröristin şok itirafları: "5 bin 400 dolar verdiler"
Moskova'da tutuklama furyası: 4 saldırgan terörist dahil 11 kişi yakalandı mask
Moskova'da tutuklama furyası: 4 saldırgan terörist dahil 11 kişi yakalandı
Cübbeli Ahmet'in tehdidi ne anlama geliyor? Cemaate verdiği süre daralıyor... mask
Cübbeli Ahmet'in tehdidi ne anlama geliyor? Cemaate verdiği süre daralıyor...
İliç’in bilirkişi raporu açıklandı: Şirket suçlu, en yetkili kişi suçsuz mask
İliç’in bilirkişi raporu açıklandı: Şirket suçlu, en yetkili kişi suçsuz
Meteoroloji'den 'kış bitmeyecek' uyarısı: Yoğun kar yağışı geliyor mask
Meteoroloji'den 'kış bitmeyecek' uyarısı: Yoğun kar yağışı geliyor
Halüsinasyon görüp otomobilin direksiyonuna müdahale etti! Takla atarak... mask
Halüsinasyon görüp otomobilin direksiyonuna müdahale etti! Takla atarak...
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber