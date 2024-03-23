Ramazan Bayramı yaklaşırken bilet fiyatlarına zam geldi

Otobüs firmaları kışın rekabet etmek için fiyatları aşağıya çekmişti ama bayram öncesi işler yine değişti. Talep artınca fiyatlar yine yükselişe geçti.
AKARYAKIT FİYATLARI DA ETKİLİ
Bayram öncesi otobüs fiyatlarına talep artınca indirimli fiyatlar birden normale döndü, yetmezmiş gibi bir de zam geldi. Bilet fiyatlarına akaryakıta gelen zam de etkili oldu.
İKİ KATINDAN SATILACAK
Otobüs firmaları, talep yokken firma rekabet edebilmek için bir indirim uygulamış ancak bilet fiyatları normale dönecek hatta iki katından satılacak.
"REKABETTEN DOLAYI BİR İNDİRİM YAPIYORLAR"
Tüm Otobüsçüler Federasyon Başkanı Mustafa Yıldırım, "Rekabet fiyatları yüzde 100 gibi gözüküyor ama öyle değil. İzmir'in normal fiyatı 850 TL, şu anda 650 TL uygulanıyor, bayramda 1050 TL'ye kadar çıkıyor. Ulaştırma Bakanlığı'na bildirdiğimiz fiyat 1100 TL ama siz şuan 700 TL'ye bilet kesiyorsunuz Trabzon'a. Bayramda 1400 TL olarak uygulanacak. Dolayısıyla 300 TL zam yaptığınızda ne oluyor, yüzde 100'e denk geliyor. Kış aylarında firmalarımız rekabetten dolayı yüzde 30'a yakın bir indirim yapıyorlar" dedi.
Kaynak: MYNET
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.