Feci kaza! Polis aracı bariyere çarptı

TEM Otoyolu Dilovası Rampası mevki Ankara istikametinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis aracı kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan 2 trafik polisi araçta sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince 2 polis sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan polisler Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Öte yandan, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve Gebze İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne gelerek yaralı polislerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.