23 Mar 2024 - 22:21- Gündem G:

Feci kaza! Polis aracı bariyere çarptı

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TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde kontrolü kaybeden polis aracı bariyere çarptı. Kazada 2 trafik polisi yaralandı.

Feci kaza! Polis aracı bariyere çarptı mask
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TEM Otoyolu Dilovası Rampası mevki Ankara istikametinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis aracı kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan 2 trafik polisi araçta sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince 2 polis sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan polisler Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve Gebze İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne gelerek yaralı polislerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: KARAR
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23 Mar 2024 - 22:21 - Gündem

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