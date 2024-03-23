23 Mar 2024 - 22:19- Spor G:

A Milli Takım, Avusturya maçı için hazırlandı

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Avusturya ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım'da hazırlıklar bugün gerçekleştirilen antrenmanla başladı.

A Milli Takım, Avusturya maçı için hazırlandı mask
A Milli Takım, Avusturya maçı için hazırlandı
A Milli Takım, Avusturya maçı için hazırlandı
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A Milli Takım, EURO 2024 finalistlerinden Avusturya ile 26 Mart Salı günü Viyana’da özel maçta karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarına Budapeşte’de yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde, BVSC-Zuglo kulübünün tesislerinde gerçekleştirilen idmana, dün oynanan Macaristan - Türkiye karşılaşmasının ilk 11’inde yer almayan futbolcular katıldı. Bu oyuncular, kamp otelindeki yenilenme çalışmasını takiben, sahaya gelerek ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve şut çalışması yaptı. Son bölümde de çift kaleli taktik oyun oynandı. Macaristan maçına ilk 11’de başlayan futbolcular ise kamp otelinde yenilenme antrenmanı yaptı.

Milli takım, yarın saat 16.00’da aynı tesiste basına kapalı olarak yapacağı idmanla Avusturya maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: DHA
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23 Mar 2024 - 22:19 DHA - Spor

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