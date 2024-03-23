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Yargı'nın oyuncusu Naşit Özcan boşandı!

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Yargı dizisine başsavcı Ertuğrul rolüyle dahil olan Naşit Özcan boşandı.

Yargı'nın oyuncusu Naşit Özcan boşandı! mask
Yargı'nın oyuncusu Naşit Özcan boşandı!
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Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'ya başsavcı Ertuğrul rolüyle dahil olan Naşit Özcan başarılı oyunculuğu ile izleyenlerden tam not almıştı.

Sayısız tiyatro oyununda ve çeşitli reklamlarda rol alan Naşit Özcan bu defa özel hayatıyla gündeme geldi. Tiyatro oyuncusu Necip Naşit Özcan evliliğini noktaladı. Özcan, haberi Instagram sayfasından duyurdu.

Eski eşi ve avukatının yer aldığı kareyi hesabında paylaşan oyuncu; "Evlendiğimizde gülüyorduk, ayrılırken de gülüyoruz" notunu düştü.

Yargı'nın oyuncusu Naşit Özcan boşandı!

Kaynak: MYNET
# oyuncu, boşanma, yargı, Yer

23 Mar 2024 - 22:08 - Magazin

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