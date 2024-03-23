Yasmin Erbil'den babası Mehmet Ali Erbil'e flaş Yiğit yanıtı! 'Beni gıcık etmeye çalışıyor'

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil önceki gün Bebek Lucca’da arkadaşlarıyla buluştu. Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan Erbil, “ Survivor All Star”da yarışan sevgilisi Yiğit Poyraz’ı özlediğini söyledi: “Erkeğim adada. Kendisiyle görüşemiyorum, cezalar aldı. Çok özledim.”
DİYECEK ÇOK LAFIM VAR
Yiğit Poyraz’ın Dominik’te bir evden yiyecek çaldığının ortaya çıkmasının ardından Mehmet Ali Erbil “Hırsız damat istemem” açıklamasını yapmıştı. Yasmin Erbil, babasının bu sözleri sorulunca şöyle konuştu: “Beni gıcık etmeye çalışıyor. Benim ona diyecek çok lafım var ama bir şey söylemek istemiyorum.”
Yasmin Erbil bir röportajında Mehmet Ali Erbil için “Bana babalık yapmadı” demiş, ünlü şovmenin genç sevgilisi Gülseren Ceylan’la evlenmesine ve çocuk yapmasına da karşı olduğunu söylemişti. Bu durum baba-kızın arasını açmıştı.
Kaynak: HÜRRİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.