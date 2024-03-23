Balıkesir'de korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi, son dakika açıklaması ile Balıkesir'de 3.2 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 20:17'de gerçekleştiği aktarıldı.
DEPREMİN DERİNLİĞİ 5.0 KM
Balıkesir'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sarsıntı bölgede kısa süreli paniğe yol açtı. Söz konusu depremin yerin 5.0 kilometre derinliğinde meydana geldiği öğrenildi.
Kaynak: Kandilli Rasathanesi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.