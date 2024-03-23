23 Mar 2024 - 20:23- Gündem G:

Feci kaza! Otomobil bisiklete çarptı

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Mersin'de bir otomobil bisiklete çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü öldü.

Feci kaza! Otomobil bisiklete çarptı mask
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Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, 5 yaşındaki yeğeni yaralandı.

Kemalpaşa Sanayi Sitesi'nin girişinde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Ali Kaymaz (30) idaresindeki bisiklete çarptı.

Bisiklet sürücüsü Kaymaz kaza yerinde hayatını kaybetti, bisikletteki yeğeni Enes Kaymaz yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekibi, yaralı çocuğu Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: AA
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23 Mar 2024 - 20:23 AA Mersin- Gündem

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