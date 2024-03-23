Feci kaza! Otomobil bisiklete çarptı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, 5 yaşındaki yeğeni yaralandı.
Kemalpaşa Sanayi Sitesi'nin girişinde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Ali Kaymaz (30) idaresindeki bisiklete çarptı.
Bisiklet sürücüsü Kaymaz kaza yerinde hayatını kaybetti, bisikletteki yeğeni Enes Kaymaz yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekibi, yaralı çocuğu Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.