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MSB'den acı haber: 1 asker şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekât bölgesinde araç kazası nedeniyle bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den acı haber: 1 asker şehit oldu mask
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazası nedeniyle yaralanarak hastaneye sevk edilen Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: NTV
# MSB, şehit, Bir, araç

23 Mar 2024 - 19:48 - Gündem

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