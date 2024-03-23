Pes dedirten olay! Cezaevinden izinli çıktı, ablasını rehin aldı

BURSA'da, cezaevinden izinli çıkan Mesut A. (48), babasının evinde, ablası Nuray A.'yı bıçakla rehin aldı. Ablası bir anlık dalgınlığından yararlanıp kaçınca Mesut A., polise teslim oldu.
Olay, saat 14.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'nde meydana geldi. Uşak Kapalı Cezaevi'nden izinli olarak ailesinin yanına gelen Mesut A., bilinmeyen nedenle ablası Nuray A.'yı evinin balkonunda bıçakla rehin aldı. Ailesinin ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, Mesut A.'yı uzun süre ikna etmeye çalıştı ancak şüpheli eylemi bırakmadı. Bir ara ablasıyla içeri giren Mesut A., balkonun kapısını kilitledi. Bu sırada kardeşinin bir anlık dalgınlığından yararlanan Nuray A. koşarak dışarı kaçtı. Ablasının peşinden bıçakla gelen Mesut A. polislerle karşılaşınca bıçağı yere atıp teslim oldu. Nuray A., sağlık görevlilerinin kontrolünün ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, Mesut A. ise gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.