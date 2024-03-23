23 Mar 2024 - 19:29- Gündem G:

Pes dedirten olay! Cezaevinden izinli çıktı, ablasını rehin aldı

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Bursa'da korku dolu anlar yaşandı. Cezaevinden izinli çıkan kişi, ablasını bıçakla rehin aldı.

Pes dedirten olay! Cezaevinden izinli çıktı, ablasını rehin aldı mask
Pes dedirten olay! Cezaevinden izinli çıktı, ablasını rehin aldı
Pes dedirten olay! Cezaevinden izinli çıktı, ablasını rehin aldı
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BURSA'da, cezaevinden izinli çıkan Mesut A. (48), babasının evinde, ablası Nuray A.'yı bıçakla rehin aldı. Ablası bir anlık dalgınlığından yararlanıp kaçınca Mesut A., polise teslim oldu.

Olay, saat 14.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'nde meydana geldi. Uşak Kapalı Cezaevi'nden izinli olarak ailesinin yanına gelen Mesut A., bilinmeyen nedenle ablası Nuray A.'yı evinin balkonunda bıçakla rehin aldı. Ailesinin ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, Mesut A.'yı uzun süre ikna etmeye çalıştı ancak şüpheli eylemi bırakmadı. Bir ara ablasıyla içeri giren Mesut A., balkonun kapısını kilitledi. Bu sırada kardeşinin bir anlık dalgınlığından yararlanan Nuray A. koşarak dışarı kaçtı. Ablasının peşinden bıçakla gelen Mesut A. polislerle karşılaşınca bıçağı yere atıp teslim oldu. Nuray A., sağlık görevlilerinin kontrolünün ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, Mesut A. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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23 Mar 2024 - 19:29 DHA Bursa- Gündem

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