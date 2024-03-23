23 Mar 2024 - 19:04- Gündem G:

Başkan Yücel’in ‘Büyük Yürüyüş’ü yarın

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Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel’in Büyük Yürüyüşü 24 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. Cumhur İttifakı Adayı Yücel, Damlataş 100. Yıl Atatürk Parkı önünden saat 14.30’da başlayacak ve İskele’de miting ile tamamlanacak Büyük Yürüyüşe partili partisiz tüm Alanya halkını davet etti.

Başkan Yücel’in ‘Büyük Yürüyüş’ü yarın mask
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Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel; 2014 ve 2019 yıllarında Alanya Belediye Başkanlığı seçim zaferlerinden önce gerçekleştirdiği; muhteşem bir coşku ve on binlerce vatandaşın katılımı ile gerçekleştirilen Büyük Yürüyüşü, 24 Mart Pazar gerçekleştiriyor.
Büyük Yürüyüş; ‘Alanya Geleceğine Yürüyor’ sloganı ile saat 14.30’da Damlataş 100. Yıl Atatürk Parkı önünden başlayacak ve İskele Şelale önünde gerçekleşecek miting ile sona erecek. Adem Murat Yücel, şelale önündeki alanda toplanan kalabalığa hitap edecek.

BAŞKAN YÜCEL’DEN TÜM ALANYA HALKINA DAVET

Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, Büyük Yürüyüşe tüm Alanya halkını davet etti. Başkan Yücel, “Kıymetli hemşehrilerim; yan yana, omuz omuza, gönül gönüle hep birlikte zafer yürüyüşümüzü gerçekleştirelim. Büyük Yürüyüşümüze partili partisiz tüm Alanya halkımızı davet ediyorum.” dedi.
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23 Mar 2024 - 19:04 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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