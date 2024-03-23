Özçelik: ‘Halkımızın refahını artıracağız’

Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ziyaretleri kapsamında Alanya Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (ALSAV) yönetimiyle buluşan CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, üyelerin sorun ve taleplerini dinleyerek, çözüm önerilerini aktardı. Ziyarette CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir ile belediye meclis üyesi adayları da yer aldı. Özçelik ve ekibini, Vakıf Başkanı Ahmet Olgun ile yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Özçelik’e çalışmalarında başarılar dileyen Olgun, Vakıf bünyesinde Kültür, Sanat ve Edebiyat Komisyonları oluşturduklarını belirterek, amaçlarının Alanya kültürünü ön plana çıkarmak olduğunu söyledi. Kültürel değerlerin ve etkinliklerin önemine değinen Özçelik, eskilerin her dönemde yaşatılması ve unutulmaması gerektiğini vurguladı.

ÖZÇELİK'TEN MİMARLARA MÜJDE

CHP adayı Osman Tarık Özçelik, beraberindeki ekibiyle, ALSAV ziyaretinin ardından Mimarlar Odası Alanya Temsilciliğine geçerek, İlçe Temsilcisi Gülderen Toprak ve Mimarlarla görüş alışverişinde bulundu. Toprak, Başkan Adayı Özçelik’e, sıkıntı ve taleplerinin yer aldığı ve 16 ana başlıkta topladıkları listeyi sundu. Toprak, gereksiz betonlaşmanın mutlaka önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, Kültür Merkezi'nin yetersiz kalması nedeniyle çok amaçlı bir salon tahsis edilmesini istedi. Kendisine verilen listedeki sıkıntı ve talepleri önem ve özenle dikkate alarak değerlendireceklerini ifade eden Özçelik, "Sizlere bir de müjde vereyim. Bundan sonra daha az dava açacaksınız" dedi. Özçelik, üyelerin yönelttiği soruları da içtenlikle yanıtladı.

SİVİL TOPLUM VE İNOVASYON MERKEZİ

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan CHP Adayı Özçelik, STK’larla yapılan istişarelerin ve işbirliklerin önemine dikkat çekti. Halkçı belediye ve sosyal sorumluluk anlayışıyla şekillendirdikleri projelerle halkın genel refah seviyesini artıracaklarına değinen Özçelik, "Alanya’mızda faaliyet gösteren meslek odalarımız, Derneklerimiz ve STK'larımızın, birbirleriyle etkileşim ve dayanışma halinde olacağı bir merkez oluşturacağız. Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi projemizde, etkinlik salonları, ortak çalışma platformları, toplantı odaları, kültür ve sanat merkezi, ticari ve ortak ihtiyaçlara cevap veren alanlar yer alacak" şeklinde konuştu. (CHP/BÜLTEN)