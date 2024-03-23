Alanya'da balon balığı paniği

Mahmutlar sahilinde oltaya gelen Balon balığı şaşkınlık yarattı. Tehlikeli bir tür olan ve keskin dişleriyle teneke kutuyu kesen balık panik yarattı. Balon balığının siyanürden 50 kat daha zehirli olduğu biliniyor.

Sahilde balon balığını cep telefonu ile görüntüleyen amatör balıkçı Selahattin Uğurkutu, o anları sosyal medyada paylaştı.