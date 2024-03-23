23 Mar 2024 - 18:21- Gündem G:

Alanya'da balon balığı paniği

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Mahmutlar'da amatör bir balıkçının oltasına tehlikeli bir tür olan balon balığı geldi.

Alanya'da balon balığı paniği mask
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Mahmutlar sahilinde oltaya gelen Balon balığı şaşkınlık yarattı. Tehlikeli bir tür olan ve keskin dişleriyle teneke kutuyu kesen balık panik yarattı.  Balon balığının siyanürden 50 kat daha zehirli olduğu biliniyor. 

Sahilde balon balığını cep telefonu ile görüntüleyen amatör balıkçı Selahattin Uğurkutu, o  anları sosyal medyada paylaştı.
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23 Mar 2024 - 18:21 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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