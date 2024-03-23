23 Mar 2024 - 18:14- Gündem G:

Terör saldırısı Trabzon'dan lanetlendi: KGK Genel Başkanı Dim, taziye defterini yazdı

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Türkiye’deki 19 şehirde bulunan Rus derneklerinin başkanları Trabzon’da toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz de katılım sağladı.

Terör saldırısı Trabzon'dan lanetlendi: KGK Genel Başkanı Dim, taziye defterini yazdı
Terör saldırısı Trabzon'dan lanetlendi: KGK Genel Başkanı Dim, taziye defterini yazdı
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Toplantının ardından Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ve Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz bir araya geldi. Genel Başkan Dim ve Ekaterina Gündüz daha sonra Rusya Federasyonu Trabzon Konsolosu Rüstem Khaziev’i ziyaret etti. Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, açılan taziye defterine duygu ve düşüncelerini yazdı. Yaptığı açıklamada Rusya’da gerçekleştirilen terör saldırısını kınayan Dim, “Rusya vatandaşlarının hayatlarını kaybettiklerini üzülerek öğrendik. Türkiye bu tür olaylarını daha önce yaşadı. Fakat bu terör saldırısı Rus halkının alışık olduğu bir şey değil. Bu saldırı Rusya’da inanılmaz bir şok etkisi yarattı. Rusya ile birçok ortak duygu yaşıyoruz. Rus halkının acısını içtenlikle paylaşıyoruz. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bir daha böyle olayların olmamasını temenni ediyoruz. Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz de , “Rusya’nın başı sağolsun”dedi.
Terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı. Rusya Federasyonu Trabzon Konsolosluğu’un önüne karanfiller bırakıldı, dualar edildi. (RAMAZAN ÖZDEMİR)
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23 Mar 2024 - 18:14 - Gündem

Mahreç  Ramazan Özdemir

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