Acun Ilıcalı'dan Ali Koç'a tam destek: Hikayesi bitmedi

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tam destek geldi.

Bu sezon sonunda Başkanlığı bırakacağını açıklayan Ali Koç için "Fenerbahçe'deki hikayesi daha bitmedi" diyen Acun Ilıcalı "Başkanımın arkasındayım onu kalmaya ikna etmek için elimden gelen her şeyi yaparım" şeklinde konuştu.

Ilıcalı, Ali Koç'un tüm zamanını ve parasını Fenerbahçe için harcadığının altını çizerek şöyle konuştu: "Onu yakından tanıyan biri olarak; zamanını, parasını bu kadar harcayan, Türkiye'deki önemli insanlardan birisi olarak da Fenerbahçe'ye daha da faydalı olacağını düşünüyorum. Hikayesinin bitmediğini düşünüyorum. Bu konuda ikna etmek için ben de elimden geleni yaparım."

Türkiye'deki futbol ikliminin Ali Koç gibi değerli insanları uzaklaştırmaması gerektiğini ifade eden Acun Ilıcalı, daha önce yaptığı açıklamada ise "Türkiye'deki gerilimin, futboldaki kaosun tek bir çözümü var. Tek sebep var; hakemlerimiz" demişti. Türk futbolunun çok zor durumda olduğunu ve en zor günlerini yaşadığını dile getiren Ilıcalı, çözümün yabancı hakemde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: "Yarın yabancı hakem uygulaması kararı alınsın, tansiyon düşer. Ülkemizi yurt dışında temsil etmeye çalışan bir insan olarak nasıl ülkemize yabancı futbolcu ve teknik direktör geliyorsa, yabancı bir hakemin de gelebileceğini düşünüyorum. İngiltere'de hakem hata yaptığı zaman art niyet aranmıyor, bizim hakem hatalarımızda art niyet aranıyor. Güven bitmiş. İnanç ve güven bitince kaos çıkar. Son maça bakarsak Trabzonspor seyircisi tek agresif seyirci değil. Eğer maç 60'ıncı dakikada tatil olsaydı bugün konuşulan konular olmayacaktı. Tansiyonun yükseldiği bir ortamda hakem devam diyor."

Kaynak: DHA