23 Mar 2024 - 16:57- Gündem G:

Antalya'da yaz havası: Denize girdiler

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Manavgat ve Side bölgesinde hava sıcaklığının 19 derece olmasını fırsat bilen turistler sahillerin tadını çıkardı.

Antalya'da yaz havası: Denize girdiler mask
Antalya'da yaz havası: Denize girdiler
Antalya'da yaz havası: Denize girdiler
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, Toros Dağları manzarasında denize girmenin keyfini çıkardı. Tatilciler, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren işletmelerin düzenleme yaptığı plajlarda güneşlenerek vakit geçirdi.

Side turizm bölgesinde tatil yapan çoğunluğu Avrupalı turistler, havanın güneşli olmasını fırsat bilerek eğlenceli anlar yaşadı. Aileleriyle plaja gelen turistler yürüyüş yapıp, güneşlendi. Hava sıcaklığının 19, deniz suyunun 18 derece ölçüldüğü Side'de tatilciler, zirvesinde kar olan Toros Dağları manzarasında denize girmenin keyfini çıkardı. Bayram tatili öncesi yeni sezon hazırlıklarının sürdüğü turizm bölgesinde işletmelerin plaj düzenleme çalışmaları devam etti.

Kaynak: DHA
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23 Mar 2024 - 16:57 DHA Antalya- Gündem

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