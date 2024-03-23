Antalya'da yaz havası: Denize girdiler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, Toros Dağları manzarasında denize girmenin keyfini çıkardı. Tatilciler, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren işletmelerin düzenleme yaptığı plajlarda güneşlenerek vakit geçirdi.
Side turizm bölgesinde tatil yapan çoğunluğu Avrupalı turistler, havanın güneşli olmasını fırsat bilerek eğlenceli anlar yaşadı. Aileleriyle plaja gelen turistler yürüyüş yapıp, güneşlendi. Hava sıcaklığının 19, deniz suyunun 18 derece ölçüldüğü Side'de tatilciler, zirvesinde kar olan Toros Dağları manzarasında denize girmenin keyfini çıkardı. Bayram tatili öncesi yeni sezon hazırlıklarının sürdüğü turizm bölgesinde işletmelerin plaj düzenleme çalışmaları devam etti.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.