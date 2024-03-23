Alanyasporlu Efecan Karaca ve Novais taraftarlarla buluştu

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Corendon Alanyaspor'da takım kaptanı Efecan Karaca ve Portekizli futbolcu Joao Novais, Alanyaspor Store'da düzenlenen imza gününde taraftarlarla buluştular. İmza gününe yoğun ilgi gösteren taraftarlar, satın aldıkları forma ve lisanslı ürünleri futbolculara imzalatarak bol bol fotoğraf çektirdiler. Yaklaşık 1,5 saat süren etkinlik mağaza önünde hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Alanyaspor BÜLTEN