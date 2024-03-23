23 Mar 2024 - 16:46- Spor G:

Alanyasporlu Efecan Karaca ve Novais taraftarlarla buluştu

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Corendon Alanyaspor'un takım kaptanı Efecan Karaca ve Joao Novais, Alanyaspor Store'da düzenlenen imza gününde taraftarlarla bir araya geldiler

Alanyasporlu Efecan Karaca ve Novais taraftarlarla buluştu mask
Alanyasporlu Efecan Karaca ve Novais taraftarlarla buluştu
Alanyasporlu Efecan Karaca ve Novais taraftarlarla buluştu
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Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Corendon Alanyaspor'da takım kaptanı Efecan Karaca ve Portekizli futbolcu Joao Novais, Alanyaspor Store'da düzenlenen imza gününde taraftarlarla buluştular. İmza gününe yoğun ilgi gösteren taraftarlar, satın aldıkları forma ve lisanslı ürünleri futbolculara imzalatarak bol bol fotoğraf çektirdiler. Yaklaşık 1,5 saat süren etkinlik mağaza önünde hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Alanyaspor BÜLTEN
# Alanyaspor, EFECAN KARACA, novais, Alanya, Atatürk, süper lig

23 Mar 2024 - 16:46 AA Antalya- Spor

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