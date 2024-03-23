Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Corendon Alanyaspor'da takım kaptanı Efecan Karaca ve Portekizli futbolcu Joao Novais, Alanyaspor Store'da düzenlenen imza gününde taraftarlarla buluştular. İmza gününe yoğun ilgi gösteren taraftarlar, satın aldıkları forma ve lisanslı ürünleri futbolculara imzalatarak bol bol fotoğraf çektirdiler. Yaklaşık 1,5 saat süren etkinlik mağaza önünde hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Alanyaspor BÜLTEN
23 Mar 2024 - 16:46- Spor Güncelleme:
Alanyasporlu Efecan Karaca ve Novais taraftarlarla buluştu
Corendon Alanyaspor'un takım kaptanı Efecan Karaca ve Joao Novais, Alanyaspor Store'da düzenlenen imza gününde taraftarlarla bir araya geldiler
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.