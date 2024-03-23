'Taş Bebek' Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı

Türk sanat müziği şarkıcısı ve sinema oyuncusu Gönül Yazar'dan hayranlarını üzen haber geldi. Onur Akay'ın haberine göre, 'Taş Bebek' lakabıyla tanınan usta sanatçı Gönül Yazar'ın bacağına pıhtı atması nedeniyle hastanede tedavi olduğu ortaya çıktı.

'LEBLEBİ' BÜYÜKLÜĞÜNDE PIHTI

Doktorlar, Yazar'ın bacağındaki leblebi büyüklüğündeki pıhtıyı tamamen eritmeye çalışıyor. Yedi gündür hastanede tedavi altında olan Gönül Yazar, bir bacağının beş bacak büyüklüğünde şiştiğini ve öncesinde 'geçer' diye düşünerek bir süre doktora gitmediğini ifade etti.

2 YIL ÖNCE GÖRME YETİSİNİ KAYBETMİŞTİ

Şarkıcı ve söz yazarı Gönül Yazar, 2022'de evinde geçirdiği kaza sonucu görme yetisini kaybetmişti. Yazar'ın geçirdiği ameliyatlar sonucu görme yetisini kazandığı öğrenilmişti.

Yazar, "Ben Yeşilçam filmindeki gibi 'görüyorum' diye bağırdım. İnanamadım. Pırıl pırıl görüyordum. Aynı 3 lensi diğer gözüme de uyguladılar. Eve yolladılar. 15 gün gözlerime 3 ayrı damla uyguladık. Şimdi ne mi oldu? Çamlıca Camii'nin müezzinini bile görüyorum. Yeniden doğdum, Sevgilerimle..." demişti.

Kaynak: KARAR